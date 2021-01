Come scegliere il telefono migliore per giocare

Quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione quando si vuole scegliere il miglior telefono per giocare?

I migliori telefoni da gioco rendono quelli specifici per dispositivi mobili più di un semplice passatempo. I giochi mobili sono infatti più grandi di quanto non siano mai stati, ed è per questo che i produttori di telefoni ora offrono dispositivi progettati appositamente per eseguire i titoli preferiti con una qualità senza eguali.

Le principali caratteristiche dei telefoni per giocare

I migliori telefoni da gioco sono dotati di processori di alta gamma, abbondanti quindi di RAM e display con frequenze di aggiornamento più elevate, il tutto per assicurare chi li usa di non perdere nemmeno un singolo fotogramma dell’azione.

Aziende come Asus e Samsung, ovvero nomi che probabilmente i giocatori conoscono molto bene, hanno in tal senso prestato la loro esperienza nel campo per produrre telefoni costruiti appositamente e incentrati sui giochi, come ad esempio quelli rilevanti proposti dalla Novomatic ovvero la creatrice dell’ormai mitica slot denominata Book of Ra.

Le ultime ammiraglie dei suddetti brand hanno tra l’altro delle specifiche tecniche che li pongono ai vertici della categoria di telefoni per giocare.

Quali sono i migliori telefoni da gioco?

Se state cercando un dispositivo mobile che vanti la migliore combinazione tra prestazioni e caratteristiche speciali per i giochi online come ad esempio un display in HD, non potete che optare per il modello del momento ovvero il telefono proposto dal brand Asus e identificato con l’acronimo di ROG 3.

La combinazione del chipset Snapdragon 865 Plus di Qualcomm, con 12 GB di memoria, un pannello da 144 Hz e una potente batteria da 6.000 mAh consente di ottenere un’esperienza di gioco mobile premium.

Se tuttavia state cercando qualcosa che offre per i giochi ma è un dispositivo migliore a tutto tondo, in tal caso il nuovo Samsung Galaxy Note 20 Ultra, piuttosto costoso ma che offre lo stesso chipset del ROG Phone 3, è la scelta ideale poiché stato uno dei primi telefoni a supportare lo streaming Xbox Game Pass e ha un 120Hz adattivo visualizzazione della frequenza di aggiornamento.

I migliori telefoni da gioco della Apple

Per chi intende acquistare un iPhone per giocare, va subito detto che i telefoni della Apple non hanno una vasta gamma di funzionalità in tal senso, come ad esempio display ad alta frequenza di aggiornamento e ingressi personalizzabili, ma vantano tuttavia l’impareggiabile silicio di Cupertino.

Il chipset A14 Bionic dell’iPhone 12 Pro Max ad esempio lo rende ideale per i giochi online e offline più impegnativi e sebbene non corrisponda del tutto alla potenza e al display del Note 20 Ultra, il Galaxy S20 Plus è un altro dispositivo prodotto dalla Samsung proprio per i giochi, e che vanta uno schermo a dir poco fenomenale con ottime fotocamere (quattro) e che offre prestazioni di altissimo livello rendendolo uno dei modelli più apprezzati presenti attualmente sul mercato.

Cosa valutare in un telefono per giocare?

Quando si deve scegliere un dispositivo mobile per giocare alle slot e a tutti gli altri giochi da casinò online, in sintesi va detto che aldilà delle specifiche tecniche la maggior attenzione deve riguardare la memoria RAM e l’elevata potenza del display in termini di pixel.

Entrambe infatti sono in grado di garantire il top in giochi sofisticati e dove grafica e colonne sonore la fanno da padrone come ad esempio nei giochi proposti dal suddetto fornitore di provider denominato Novomatic ed in particolare al mitico Book of Ra.

Quest’ultimo per come è strutturato e in relazione a ciò che offre in termini della grafica e della possibilità di vincite, è il non plus ultra nell’intero panorama delle slot e di tutti gli altri giochi da casinò online.