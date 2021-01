Molti utenti Iliad hanno segnalato problemi di connessione nella giornata del 21 gennaio 2021 in tutta Italia.

Secondo il sito downdetector.it, nella mattinata di giovedì 21 gennaio 2021 Iliad avrebbe registrato dei problemi di connessione in tutta Italia. Dopo poche ore il disservizio è stato risolto. Nella giornata di martedì era toccato anche a Vodafone e Tim.

Sui social ha preso piede l’hashtag #iliaddown.

Iliad, problemi in tutta Italia

Il sito downdetector nella mattinata di giovedì 21 gennaio 2021 ha segnalato diversi problemi per gli utenti Iliad. in particolare, fino alle 11.30 ci sarebbero stati problemi di connessione alla rete o segnale rallentato in quasi tutta Italia.

Problemi concentrati maggiormente nei capoluoghi con più densità, come Torino, Roma e Milano. Il disservizio però non avrebbe intaccato le chiamate vocali, ma solo la connessione ai dati mobili.

Gli utenti non hanno avuto modo di contattare il sito ufficiale Iliad, ma in seguito l’azienda ha rilasciato dei comunicati in cui dichiarava di risolvere i problemi tecnici in poco tempo. I social hanno subito fatto da cassa di risonanza, e grazie all’hashtag diventato trend topic in pochi minuti #iliaddown, molti utenti hanno potuto capire il motivo del disservizio.

Italia poco connessa

Non solo Iliad. Il 19 gennaio anche Vodafone aveva registrato alcuni problemi tecnici, sempre relativi alla connessione.

A ruota il disservizio si è esteso anche ad altri operatori telefonici, come Tim.

Molti utenti di Milano e Varese già dalle 7 del mattino avevano segnalto l’impossibilità di connettersi e chiamare dalla propria linea telefonica. Anche in quel caso l’azienda ha risolto i problemi in poche ore.