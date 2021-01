Dopo le polemiche sulla privacy cha hanno investito il servizio di messaggistica istantanea, WhatsApp introduce una nuova funzione nelle sue storie.

A partire dalla giornata di sabato 30 gennaio 2021, WhatsApp ricorrerà alle storie per rivolgersi in modo diretto ai propri utenti e comunicare loro informazioni ufficiali circa gli aggiornamenti della piattaforma.

WhatsApp, la nuova funzione delle storie

In seguito alle numerose polemiche e alla fuga di utenti alle quali WhatsApp è andato incontro con l’aggiornamento delle condizioni della privacy, la società ha deciso di sospendere l’iniziativa e di escogitare un modo per dialogare in modo più immediato ed efficace con gli utenti che usano il servizio.

A proposito della tutela della privacy, inoltre, l’azienda ha ribadito il proprio impegno in merito e ha dichiarato che «WhatsApp non può leggere né ascoltare le tue comunicazioni personali perché protette dalla crittografia end-to-end».

In relazione al nuovo utilizzo delle storie, invece, il gruppo Facebook ha annunciato quanto segue: «Normalmente nello Stato gli iscritti a WhatsApp possono pubblicare foto o girare brevi video in formato verticale che rimangono memorizzati sui server e a disposizione degli utenti per un giorno dalla loro pubblicazione; ora gli stati raccoglieranno anche le comunicazioni su aggiornamenti e nuove funzioni di WhatsApp».

Il nome del mittente visualizzato, quindi, corrisponderà a quello di WhatsApp mentre l’immagine del profilo sarà quella del logo verde del servizio di messaggistica istantanea.