Stelle cadenti a San Valentino: arrivano le Psi Leonidi

Il cielo ha preparato una bella sorpresa per tutti gli innamorati, con l'arrivo delle stelle cadenti nella notte di San Valentino.

Questo è un San Valentino molto diverso per tutti, a causa della pandemia che non consente di organizzare fughe romantiche o cene fuori a lume di candela. Nonostante questo, però, si può festeggiare lo stesso la festa degli innamorati e il cielo ha un regalo davvero speciale in serbo per loro.

Stelle cadenti a San Valentino

Oggi, 14 febbraio, si celebra l’amore in ogni sua forma ed è giusto festeggiare, pur dovendosi adeguare per forza alle norme anti-Covid. Si può organizzare una bella cena romantica in casa e sono state anche preparate delle avventure virtuali per festeggiare la festa di San Valentino senza andare contro le regole. L’esperienza più bella e romantica, però, arriva proprio nella notte della festa degli innamorati.

Un regalo meraviglioso che ha voluto fare il cielo, in occasione del 14 febbraio, in cui tutti festeggeranno San Valentino. Arriveranno, infatti, le Psi Leonidi, ovvero le stelle cadenti di San Valentino. Lo sciame meteoritico appartiene alla costellazione del Leone e arriverà sulle nostre teste sotto forma di piccoli diamanti scintillanti, pronti ad illuminare il cielo.

Uno spettacolo molto romantico, sicuramente adatto alla festa di San Valentino. Lo spettacolo sarà ancora più suggestivo perché non si vedrà la luna, di conseguenza la volta celeste sarà solo ed esclusivamente illuminata da questa pioggia di stelle.

L’Unione degli Astrofili italiani ha fatto sapere che la notte di San Valentino si potranno vedere le stelle cadenti, anche se lo spettacolo in realtà è iniziato nella notte tra l’11 e il 12 febbraio. In attesa della Luna Nuova, il cielo sarà completamente buio, senza la sua presenza, ma ci saranno le Psi Leonidi ad illuminarlo. Lo sciame meteoritico viaggia ad una velocità molto lenta, per questo l’osservazione del fenomeno sarà semplice. La totale assenza della Luna renderà lo spettacolo ancora più romantico. Le Psi Leonidi inizieranno a mostrarsi già dopo il tramonto, per andare avanti fino all’alba.