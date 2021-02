É atteso per il 18 febbraio l'atterraggio del rover NASA Perseverance su Marte.

Manca ormai poco all’atterraggio del rover (veicolo adibito al trasporto su un corpo celeste) NASA Perseverance sulla superficie di Marte. Il 18 Febbraio alle ore 21:50 ci sarà la parte conclusiva del viaggio verso il Pianeta Rosso e l’inizio del suo soggiorno nella zona del cratere Jezero.

La Nasa pronta ad atterrare su Marte

Perseverance tenterà una discesa diretta sulla supericie di Marte. Dopo una fase di caduta libera – dalla durata di circa 7 minuti-, la sonda aprirà prima un paracadute per sfruttare la rarefatta atmosfera marziana per diminuire la velocità, per poi liberare una piattaforma con retrorazzi che calerà come una gru il rover sulla superficie marziana.

Inoltre il rover lancerà il primo drone che volerà nei cieli di un pianeta diverso dalla Terra, Ingenuity, il drone-elicottero pesa due chilogrammi, ha quattro zampe, una fusoliera che è una sorta di scatola dalle dimensioni di circa 20 centimetri per 16 per 14, rotori in fibra di carbonio lunghi poco più di un metro ed è equipaggiato con antenne, un pannello solare, sensori e telecamere. Il prototipo di elicottero ha il compito di dimostrare che anche nella sottile atmosfera marziana sia possibile volare, in caso di riscontro positivo si potrebbe aprire la strada ad una nuova era dell’esplorazione di Marte.

L’atterraggio su Marte di Perseverance si potrà seguire sui canali streaming della NASA giovedi 18 Febbraio dalle ore 20:15. L’evento sarà visibile anche in diretta streaming su YouTube tramite il player sottostante.