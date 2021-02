Svolgere un colloquio di lavoro su Clubhouse per creare un dialogo diretto e una conoscenza con i candidati: l'iniziativa di un'azienda.

Arriva da Realiza Networks, un’azienda del mondo del food, l’idea di svolgere il colloquio di lavoro su Clubhouse, il social network del momento dove gli utenti interagiscono esclusivamente tramite talk in diretta senza che l’interazione venga salvata o registrata.

Colloquio di lavoro su Clubhouse

La modalità di svolgimento è molto semplice. L’agenzia aprirà una stanza virtuale e chi deciderà di candidarsi per le posizioni aperte non dovrà far altro che aprire un profilo sull’app ed entrare nella stanza. Dopo una breve introduzione generale sulla realtà di Realize, i candidati potranno intervenire per presentarsi e fare domande.

Una sorta di colloquio di gruppo informale dopo il quale l’azienda sceglierà una serie di candidati e svolgerà con loro un secondo colloquio più specifico.

Al momento la posizione richiesta è quella di una figura da inserire nel team digital e la prima stanza su Clubhouse è stata aperta giovedì 18 febbraio 2021 alle 11:30.

L’HR Director dell’Agenzia Lucia Famiani ha spiegato che si tratta di un “esperimento volto a connettere in maniera efficace i candidati con le risorse interne. Ma anche a creare un dialogo diretto e una conoscenza mirata delle reciproche esperienze ed esigenze“.

É poi un’iniziativa, ha continuato, che spera possa essere performante e da stimolo soprattutto per i giovani. Una fascia che fino ad ora ha utilizzato i social soltanto come mezzo di condivisione di contenuti. “Per loro potrebbe essere adesso l’occasione di far sentire la propria voce e magari riuscire nell’intento di iniziare un nuovo percorso professionale“, ha concluso.