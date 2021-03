Diversi utenti stanno registrando problematiche nell'utilizzo di WhatsApp, Instagram e Facebook, in down in Italia e Francia.

Dopo il disservizio registrato settimana scorsa, WhatsApp, Facebook e Instagram sono ancora in down: dall’Italia e dalla Francia sono giunte decine di segnalazioni di utenti che stanno avendo problemi con le applicazioni.

WhatsApp, Instagram e Facebook down

Le problematiche sono state riscontrate nella mattinata di giovedì 25 marzo 2021.

Diversi utenti hanno infatti lamentato su Twitter o su DownDetector di non riuscire ad utilizzare i relativi servizi. La maggior parte delle segnalazioni sono giunte dalla Francia e riguardavano prevalentemente il social fotografico seguite da quelle relative e Facebook e WhatsApp. In Italia invece sembra che i disservizi abbiano riguardato prevalentemente l’app di messaggistica e che abbiano coinvolto molte meno persone.

Per il momento non è chiaro quale sia stata la causa dei malfunzionamenti riportati, per lo più difficoltà ad accedere, a caricare il feed e a condividere contenuti.

Si è comunque di un guasto meno grave di quello che ha interessato le tre piattaforme settimana scorsa. Il malfunzionamento è durato inoltre poco tempo, come dimostrato dalla curva delle segnalazioni.

Dopo un picco molto ripido, a distanza di un’ora dai primi problemi si è infatti notevolmente abbassata e anche la frequenza dei messaggi su Twitter che segnalavano disservizi con una o più applicazioni dell’impero social di Zuckerberg è tornata a livelli normali.

Per il momento nessuna delle tre piattaforme ha rilasciato comunicati per rendere noto cosa sia successo.