AI Week, la settimana dell’intelligenza artificiale dal 9 al 13 maggio: tutti gli speaker da non perdere

L'intervento degli speaker presenti in occasione della AI Week è fondamentale per scoprire le strategie necessarie alla crescita aziendale.

Dal 9 al 13 maggio 2022 si terrà la AI Week, la settimana dedicata all’intelligenza artificiale. Per l’occasione saranno presenti numerosi partner e speaker che racconteranno la propria esperienza, fornendo casi concreti utili a tutti i partecipanti appassionati di A.I.

e a tutti gli imprenditori desiderosi di innovare la propria azienda, garantendole un’ampia crescita.

AI Week, i migliori manager italiani raccontano il successo dell’intelligenza artificiale

Partecipare all’evento è semplice: è sufficiente acquistare il pass per accedere alla settimana italiana dell’Intelligenza Artificiale, effettuando il pagamento con carta di credito o PayPal. Inserendo il codice NOTIZIE20, chiunque voglia prendere parte ad AI Week potrà acquistare i biglietti usufruendo di uno sconto del 20%.

Aderire all’iniziativa è di fondamentale importanza per restare al passo con i tempi, individuando le migliori soluzioni delle imprese in ambito Artificial Intelligence. Partecipando ad AI Week, si scoprono tecniche, strategie, casi reali, esperienze concrete, testimonianze e segreti per fare business attraverso la A.I.: la settimana italiana dell’Intelligenza Artificiale assicura un salto nel futuro. Chiunque voglia far crescere la propria azienda non può mancare all’evento.

Vantando più di 10.000 partecipanti e 75 speaker, l’evento si svolgerà in forma virtuale e potranno partecipare tutte le aziende che lavorano con l’intelligenza artificiale, i manager, gli imprenditori, i liberi professionisti provenienti da tutta Italia.

Con oltre 30 dirette video, i migliori manager italiani racconteranno i più efficaci casi d’uso dell’intelligenza artificiale. Gli utenti potranno così individuare le strategie e le tecnologie più adatte alla propria azienda, accelerandone la crescita.

AI Week, gli speaker da non perdere

L’intelligenza artificiale sta cambiando molteplici settori e capire come farne uso può essere il giusto modo per combattere la concorrenza. Lo spiegano i migliori speaker italiani che hanno aderito alla terza edizione di AI Week.

Gli speaker da non perdere sono: