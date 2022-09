Scioperano piloti, Lufthansa cancella 800 voli: caos in Germania

Roma, 2 set. (askanews) – Caos e lunghe attese all’aeroporto di Francoforte con i passeggeri della compagnia aerea Lufthansa in coda per cambiare o ottenere il rimborso dei loro biglietti aerei dopo che il gruppo ha cancellato quasi tutti i suoi voli da e per i principali hub tedeschi di Monaco e Francoforte a causa dello sciopero indetto dai piloti.

Secondo Lufthansa, saranno cancellati 800 voli con un impatto su 130.000 passeggeri.

I piloti hanno indetto l’azione sindacale dopo il fallimento delle trattative salariali con la compagnia aerea tedesca. Lo sciopero, iniziato alle ore 00:01 del 2 settembre terminerà alle 23:59.

L’interruzione del piano di volo potrebbe portare a ulteriori “cancellazioni o ritardi individuali sabato e domenica”, ha dichiarato Lufthansa.