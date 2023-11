Scioperi: Ascani (Pd), 'Salvini inquietante, pensi a far funzionare meglio i trasporti'

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Da che mondo è mondo, lo sciopero è lo strumento che i lavoratori hanno per far sentire la propria voce, a proprie spese (e in un momento come questo non è poco!). Se i lavoratori dei trasporti decidono di proclamare uno sciopero è perch&e...

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "Da che mondo è mondo, lo sciopero è lo strumento che i lavoratori hanno per far sentire la propria voce, a proprie spese (e in un momento come questo non è poco!). Se i lavoratori dei trasporti decidono di proclamare uno sciopero è perché qualcosa non va, perché occorrono risposte, soluzioni, non chiacchiere e spot". Lo dice Anna Ascani, del Pd, vicepresidente della Camera dei deputati.

"Ora, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, invece di darsi da fare per dare risposte ai problemi e far funzionare al meglio il settore così strategico che gli è stato affidato, che fa? Si occupa di limitare il diritto di sciopero configurando, così, una novità inquietante -prosegue-. Probabilmente qualcuno dovrebbe ricordare a Salvini qual è il suo compito al governo, evitando sortite infelici e concentrando tutti gli sforzi su sviluppo ed efficienza del trasporto nel nostro Paese, che incontra limiti e difficoltà che milioni di pendolari conoscono benissimo".