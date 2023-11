Scioperi: Fratoianni, 'bella piazza e bella risposta popolare'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Una bella piazza, una bella risposta popolare ad una politica del governo che con la manovra che ha presentato dire che è inadeguata è un eufemismo. Una legge di bilancio che aggrava le diseguaglianze, che non risponde alle emergenze sociali del Paese. Una manovra che attacca il diritto alla cura, all'abitare, ai trasporti". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi (che è in piazza con Angelo Bonelli, Marco Grimaldi, Elisabetta Piccolotti e Francesco Mari) parlando con i cronisti in piazza del popolo alla manifestazione di Cgil e Uil.

"E poi – prosegue il leader di SI – è una risposta splendida all'indecente attacco al diritto di sciopero messo in campo dal governo Meloni in maniera inaudita in queste settimane. Salvini dice che non c'è bisogno di uno sciopero? Gli ricordo – conclude Fratoianni – che a deciderlo ci pensano i lavoratori e le lavoratrici di questo Paese e le loro organizzazioni sindacali. Lo sciopero è un diritto e non una gentile concessione del governo della destra".