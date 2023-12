Scioperi: in Lombardia 2 giorni di blocchi e limitazioni nel trasporto, venerdì solo 4 ore

Milano, 13 dic.(Adnkronos) – Domani e dopodomani, giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, in Lombardia sarà sciopero dei trasporti: il primo coinvolgerà il personale di Trenord; il secondo, proclamato dai sindacati Usb Lavoro Privato, Al Cobas e Cub Trasporti, riguarderà i lavoratori di metro, tram e bus del trasporto pubblico locale. A Milano si prospettano dunque due giorni difficili, considerando che chi vive o lavora nel capoluogo lombardo utilizza nella stragrande maggioranza dei casi i mezzi pubblici.

Ad incrociare le braccia, domani, saranno i lavoratori di Trenord: "Lo sciopero scatterà dalle 09.01 alle 16.59, ai sensi dell’art. 2 comma 7 legge 146/90 e s.m.i. e potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia", si legge sul sito della società, che avverte: "Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potrebbero subire variazioni o cancellazioni".

Tuttavia, "le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale ed arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09.01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.01", mentre "nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali Malpensa Express e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".

L'agitazione di venerdì, invece, inizialmente prevista per una durata di 24 ore, nel frattempo è stata ridotta: nella serata di ieri, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e vicepremier, Matteo Salvini, ha firmato l'ordinanza che la limita a sole 4 ore, dalle 9 alle 13. "Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto -ha detto sui suoi profili social- ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto, ma anche mio dovere".

A Milano sono a rischio le linee Atm, che potrebbero subire conseguenze nell'intera mattinata, dalle 9 alle 13. Anche per il servizio della funicolare Como-Brunate. I sindacati spiegano che, oltre al "libero esercizio diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", i lavoratori sciopereranno per chiedere "il superamento dei salari di ingresso, il contrasto al dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato e il blocco delle privatizzazioni". Ma anche "sicurezza sul lavoro e del servizio, salario minimo e una legge sulla rappresentanza e il blocco delle spese militari".