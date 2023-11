Scioperi: Leonardi (Fdi), 'Cgil e Uil rispettino le regole'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “La legge fissa vincoli precisi per contemperare il diritto costituzionale allo sciopero con il diritto delle persone ad usufruire dei servizi essenziali. Non a caso lo stesso segretario della Cisl, Sbarra, ha fatto notare che lo sciopero generale non si può ...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La legge fissa vincoli precisi per contemperare il diritto costituzionale allo sciopero con il diritto delle persone ad usufruire dei servizi essenziali. Non a caso lo stesso segretario della Cisl, Sbarra, ha fatto notare che lo sciopero generale non si può programmare a puntate come invece fanno Cgil e Uil. E proprio la decisione della Cisl di non aderire alla mobilitazione, mostra la rottura del fronte sindacale e quindi la strumentalità messa in atto dagli altri due sindacati della Triplice. La sinistra e la Cgil devono rispettare pure loro la legge come tutti gli altri. Le regole esistenti per uno sciopero generale si applicano agli scioperi che sono veramente generali e cioè che riguardano la totalità dei settori e non secondo la loro discrezionalità”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, segretario della Commissione Lavoro di Palazzo Madama.