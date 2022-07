Scioperi luglio 2022: tutte le proteste per aerei, taxi e treni

Le giornate di sciopero nel settore dei trasporti saranno tante nel mese di luglio, sia a livello regionale che nazionale.

Il mese di luglio sarà ricco di giornate di scioperi e proteste nel settore dei trasporti, sia pubblico che privato. Ecco le date da ricordare, sia a livello regionale che nazionale.

Scioperi luglio 2022: date del 5, 6, 10 e 11

Nel mese di luglio ci saranno diversi scioperi nel settore dei trasporti, sia pubblico che privato. Dalle 00.00 del 5 luglio fino alle 24.00 del 6 luglio ci sarà uno sciopero nazionale del servizio taxi. 48 ore di fermo per protestare contro il Ddl Concorrenza e le norme che puntano alla liberalizzazione del settore. Le sigle che parteciperanno sono: Fast-Confsal, Confartigianato Taxi, Satam, Tam, Usb-Taxi, Unica Filt-Cgil, Uiltrasporti, CNA Fita Taxi, CLAAI, Legacoop Produzione e Servizi, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa Trasporti, Casartigiani, Fit-Cisl e Ugl.

I tassisti non sono d’accordo con la parte del decreto che stabilisce “l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti” e “la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati“. Il 5 luglio, dalle 18 alle 22, si terrà anche lo sciopero del personale dell’azienda di trasporto pubblico di Torino, la Gtt.

Dalle 03.00 del 10 luglio fino alle 02.00 dell’11 luglio ci potrebbero anche essere disagi sulle linee di trasporto lombarde gestite da Trenord. Negli stessi due giorni scipererà anche il personale mobile di Società Tper in Emilia-Romagna.

Scioperi luglio 2022: date del 17 e 24

Diverse sigle sindacali del settore aereo hanno annunciato uno sciopero dalle 14 alle 18 del 17 luglio. Al governo chiedono un aumento salariale che tenga conto del crescente costo della vita e l’abolizione degli accordi sulla stagionalità.

Sciopereranno contro i licenziamenti, la precarizzazione del lavoro e la variabilità degli orari. Tra le sigle: Unica, Filt-Cgil, Filt-Cisl, Uilt-Uil, Usb Lavoro Privato di EasyJet, la Rsa Ugl-Ta di Enav Acc Roma e la Rsu di Techno Sky Milano Linate. Dalle 02.00 del 24 luglio alle 01.00 del 25 luglio si fermerà il personale di Trenitalia in Trentino Alto Adige.