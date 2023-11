Scioperi: Sereni, 'Pd con lavoratori contro tagli governo'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Il Pd oggi è a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno scioperato per ricordare al Governo la fatica che fanno tante famiglie ad arrivare alla fine del mese e per contrastare una manovra di bilancio che taglia sanità, welfare e pensioni. In...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Il Pd oggi è a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno scioperato per ricordare al Governo la fatica che fanno tante famiglie ad arrivare alla fine del mese e per contrastare una manovra di bilancio che taglia sanità, welfare e pensioni. In piazza anche per difendere il diritto di sciopero previsto dalla Costituzione”. Così su Facebook Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella segreteria nazionale del Partito Democratico.