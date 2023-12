Sciopero 15 dicembre: no di Salvini alla durata di 24 ore

"Dovrà essere ridotto" dice il ministro in merito allo sciopero del 15 dicembre

Matteo Salvini potrebbe decidere di intervenire di nuovo con la precettazione dello sciopero dei trasporti previsto per venerdì 15 dicembre, come ha già fatto per quello del 17 novembre.

Le parole di Matteo Salvini

Intervenendo all’assemblea di Confimi Industria, il ministro dei Trasporti si è espresso in merito allo sciopero dei trasporti previsto per venerdì 15 dicembre.

“Mi prendo l’onere e l’onore di essere il ministro dei Trasporti e dico che lo sciopero di 24 ore non si può fare, dovrà essere ridotto” ha affermato Salvini, aggiungendo poi: “Io intendo garantire il diritto allo sciopero per una minoranza, però ho anche il dovere di garantire il diritto al lavoro e alla mobilità della maggioranza degli italiani.”

Lo sciopero del 15 dicembre

Inizialmente previsto per lunedì 27 novembre, lo sciopero dei trasporti è stato posticipato a venerdì 15 dicembre. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Usb, Cobas, Sgb, Cub Trasporti e Adl. Ad oggi la sospensione del servizio è ancora prevista della durata di 24 ore.

Lo sciopero verrà articolato su base territoriale e naturalmente verranno garantiti i trasporti nelle fasce “protette”.