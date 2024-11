Sciopero, a Bologna Landini canta con le lavoratrici de "La Perla"

Bologna, 29 nov. (askanews) – “Olì olì olà e la Perla rinascerà. E noi altre lavoratrici insieme resistiam”. Il coro delle lavoratrici de La Perla – il colosso del lusso in fase di esercizio provvisorio, avviata dopo l’accordo temporaneo tra liquidatori britannici di La Perla Global Management UK e curatori e commissari delle controllate italiane – ha dato il via al corteo di Bologna in occasione dello sciopero indetto da Cgil e Uil. Assieme a loro, a cantare, anche il segretario generale della Cgil, Massimo Landini.

Sono 50mila secondo i due sindacati dell’Emilia-Romagna i lavoratori scesi in piazza. Partito intorno alle 9,30 in Porta Lame a Bologna, il corteo ha raggiunto Piazza Maggiore dopo circa un’ora. Il comizio è stato concluso da Landini.