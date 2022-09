Sciopero aerei 1 ottobre 2022: gli orari, i voli cancellati e quelli garantiti

Nuovo sciopero del trasporto aereo previsto per la giornata di mercoledì 1 ottobre, proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti.

Mercoledì 1 ottobre ci sarà un nuovo sciopero del trasporto aereo, proclamato dalle sigle sindacali Filt, Cgil e Uiltrasporti. Scopriamo gli orari dello sciopero e i voli cancellati e quelli consentiti.

Sciopero aerei 1 ottobre 2022: orari e motivazioni

La manifestazione riguarderà piloti e assistenti di volo di alcune principali compagnie “low cost”, tra cui Ryanair, Easyjet, Volotea e Vueling. Le compagnie Easyjet, Ryanair, Malta Air, Crewlink e Volotea sciopereranno per 24 ore, mentre Vueling si fermerà dalle 13 alle 17. “In Easyjet i lavoratori continuano a protestare contro la compressione dei diritti, contro la mancanza di solidità operativa e il totale degrado delle relazioni industriali. In Volotea l’azione sindacale continua contro l’atteggiamento aziendale che lede i diritti dei lavoratori e il mancato adeguamento delle retribuzioni minime secondo quanto previsto dall’articolo 203 del decreto concorrenza” si legge nel comunicato stampa.

“Nel corso della giornata di sabato saranno organizzati presidi delle lavoratrici e dei lavoratori delle due compagnie negli aeroporti di Napoli dalle ore 14 alle ore 17, di Venezia e Milano Malpensa dalle ore 10 alle ore 14” ha aggiunto Uiltrasporti.

Sciopero aerei 1 ottobre 2022: i voli garantiti e i rimborsi

Come reso noto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), oltre ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, saranno garantiti tutti i voli in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati e notificati prima della data di proclamazione dello sciopero, e i voli di collegamento con isole con unica frequenza giornaliera.

I viaggiatori danneggiati dall’iniziativa di sciopero potranno richiedere rimborso in caso di cancellazione o ritardo oltre le tre ore. Sono previste compensazioni da 250 a 600 euro.