Sciopero aerei 8 giugno 2022: quali sono le compagnie che aderiscono?

Il personale di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink aderirà allo sciopero dell'8 giugno contro gli atteggiamenti delle compagnie di aerei.

Mercoledì 8 giugno ci sarà uno sciopero del personale dei trasporti aerei: diverse le compagnie che aderiranno per far valere i propri diritti di lavoratori.

Mercoledì 8 giugno, oltre allo sciopero del personale della compagnia aerea spagnola Volotea, si fermeranno anche i lavoratori di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink.

A proclamare la protesta sono stati i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti: il personale navigante si fermerà per quattro ore, dalle 10:00 alle 14:00. I gruppi sindacali spiegano:

«Tra le questioni aperte ci sono un’arbitraria decurtazione economica, in busta paga, a fronte di presunti ammanchi nelle vendite, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio».

La compagnia britannica e quella maltese, insieme al gruppo CrewLink, si sono unite nella crociata indetta dal personale italiano della compagnia Volotea, che lamenta:

«Retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto nazionale, trasferimenti e distacchi non regolamentati, continui errori nella trasmissione dei dati a Inps con ritardi di quasi 2 anni, e ripetute contestazioni disciplinari ingiustificate e contro la legge, sono questi gli atteggiamenti della compagnia aerea Volotea che ha portato la nostra organizzazione a iniziare una fase di conflitto sindacale che inizierà il prossimo 8 Giugno con il primo sciopero di 4 ore di tutto il personale Volotea e che continuerà per tutto il periodo estivo se la compagnia non adotterà un percorso condiviso con il sindacato».