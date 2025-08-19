Sciopero Air Canada: equipaggio chiede aumenti e compensi adeguati

Un grave sciopero ha colpito Air Canada, coinvolgendo circa 10.000 membri dell’equipaggio che hanno abbandonato il lavoro in segno di protesta. La situazione è diventata critica: il Canada Industrial Relations Board (CIRB) ha dichiarato l’azione illegale, dopo che i lavoratori hanno ignorato l’ordine di rientrare in servizio. Ma cosa significa tutto questo per i passeggeri e per l’industria aerea? Le richieste di aumento salariale e compensi per il lavoro svolto a terra non trovano risposta, e le tensioni sembrano aumentare.

Dettagli dello sciopero

Il CIRB ha emesso l’ordine di rientro in servizio domenica pomeriggio, ma i membri dell’equipaggio hanno deciso di continuare a scioperare. Stanno lottando per un accordo negoziato che possa realmente rispondere alle loro esigenze. Secondo i lavoratori, le proposte di aumento salariale avanzate dall’azienda non sono affatto sufficienti a fronteggiare l’inflazione e a garantire un salario minimo federale dignitoso. Attualmente, gli assistenti di volo vengono pagati solo quando gli aerei sono in volo, escludendo il lavoro di assistenza ai passeggeri durante le operazioni di imbarco. Ti sei mai chiesto come questo possa impattare la qualità del servizio? È una situazione che merita attenzione.

Mark Hancock, presidente nazionale del Canadian Union of Public Employees (CUPE), ha espresso la sua determinazione in conferenza stampa: “Se significa che persone come me devono andare in prigione, allora così sia. Stiamo cercando una soluzione qui.” Le sue parole risuonano forti, sottolineando la volontà dei lavoratori di non cedere di fronte alla pressione e di far sentire la loro voce. Ma quale sarà il prossimo passo?

Reazioni e impatti

Il CEO di Air Canada, Michael Rousseau, ha mostrato incredulità per la decisione del sindacato di non rispettare l’ordine legale. Ha affermato: “Le proposte del sindacato sono molto superiori al 40% di aumento che abbiamo offerto. Dobbiamo trovare un modo per colmare questo divario.” Ma la situazione ha attirato anche l’attenzione del Primo Ministro canadese, Mark Carney, che ha sottolineato l’importanza di compensare equamente i membri dell’equipaggio. “Siamo in una situazione in cui centinaia di migliaia di canadesi e visitatori sono stati disturbati da questa azione.” Non è una situazione da poco, considerando che Air Canada trasporta normalmente 130.000 passeggeri al giorno durante l’alta stagione estiva. E ora? Ha già sospeso le previsioni di profitto per il terzo trimestre e per l’anno, a causa dei voli bloccati. Il sindacato ha invitato l’azienda a tornare al tavolo delle trattative per negoziare un accordo equo. Sarà possibile trovare un compromesso?

Possibili sviluppi futuri

Le opzioni del governo per porre fine allo sciopero comprendono la richiesta ai tribunali di far rispettare l’ordine di rientro al lavoro e la possibilità di una sessione accelerata. Tuttavia, il governo di minoranza potrebbe anche tentare di approvare una legislazione che richiede il supporto dei rivali politici, ma il Parlamento è attualmente in pausa fino al 15 settembre. Secondo Dionne Pohler, professore di risoluzione delle controversie, “il governo sarà molto restio a essere troppo autoritario, poiché la Corte Suprema ha stabilito che i governi devono essere molto cauti quando si tratta di limitare il diritto di sciopero, anche per i lavoratori del settore pubblico considerati essenziali.” E tu, cosa ne pensi? È giusto limitare il diritto di sciopero in situazioni così delicate?

Nel fine settimana, i viaggiatori all’aeroporto internazionale di Toronto Pearson hanno espresso confusione e frustrazione per la situazione. Francesca Tondini, una turista italiana, ha dichiarato di sostenere il sindacato, nonostante non sapesse quando sarebbe potuta tornare a casa. “Hanno ragione,” ha detto con un sorriso, indicando gli assistenti di volo in sciopero. La disputa riguarda il modo in cui le compagnie aeree compensano gli assistenti di volo, con la maggior parte dei vettori che paga solo durante il volo. Le nuove contrattazioni in atto presso altre compagnie aeree statunitensi stanno cominciando a modificare queste politiche. Con Air Canada in difficoltà, la situazione rimane tesa e incerta, con la necessità di risolvere rapidamente le controversie per evitare ulteriori disagi ai passeggeri. E tu, che opinione hai su questo tema? È tempo di un cambiamento nel settore aereo?