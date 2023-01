Sciopero benzinai, ministro Urso: fatte proposte per evitarlo

Roma, 24 gen. (askanews) – “Il ministero ha fatto delle proposte per evitare lo sciopero che inizia tra qualche ora. Aspettiamo delle risposte. Hanno ritenuto di esaminarle nel merito quindi aspettiamo”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso lasciando il ministero dove è in corso una riunione con i sindacati dei benzinai per scongiurare lo sciopero di 48 ore che inizia stasera alle 19.