Sciopero: Bombardieri, 'risponderemo con la piazza ad un atto di squadrismo istituzionale'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – ''Lo sciopero generale è confermato per otto ore. Il ministro Salvini è intervenuto riducendo da otto a quattro ore soltanto per il settore dei trasporti pubblici. Valuteremo con Landini quale sarà il nostro comportamento. E chiaro che rispetto ad un atto di precettazione dobbiamo tutelare i lavoratori. Lo sciopero si farà venerdì a Piazza del Pololo A Roma. Risponderemo ad un atto di squadrismo istituzionale con una grande partecipazione alla manifestazione''. Lo sottolinea il Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in un'intervista a Rtl 102.5.