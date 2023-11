Sciopero: Bombardieri, 'spero che nel paese ci sia ancora spazio per disaccordo'

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) – "Io spero che in questo paese ci sia ancora lo spazio democratico di dire non siamo d'accordo". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Siracusa per lo sciopero generale in Sicilia. "La Costituzione prevede la possibilità dello sciopero e invece c'e' una polemica se lo sciopero sia utile o inutile – dice – C'e' tanta gente che non arriva alla fine del mese, tanti pensionati che sono lasciati da soli. Tanti giovani che da queste terre dopo essersi preparati emigrano da altre parti. Allora la piazza, per noi è strumento di democrazia. Non rispondiamo alle polemiche sui numeri e sulle altre cose: c'e' ancora spazio in questo paese per la rappresentanza democratica di un pensiero che non sia completamente allineato? In questo paese c'e' il pluralismo sindacale si', ci sono sensibilità e storie diverse per fortuna, non c'e' un sindacato unico. Quindi rispetto per chi fa scelte diverse ma lo stesso rispetto per i lavoratori e lavoratrici che stanno in piazza oggi".