Sciopero Cgil, Landini: maggioranza del Paese contro il Governo

Firenze, 12 dic. (askanews) – “La manifestazione di oggi dice che il lavoro deve avere diritti, e soprattutto questa grande giornata dimostra che c’è la maggioranza di questo Paese, del mondo che lavora che chiede un cambiamento delle politiche economiche attuali. Non si arriva alla fine del mese, i salari sono bassi e si continua a prendere soldi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e non si vanno a prendere dove sono.

Credo che sia una grandissima giornata che dimostra come la maggioranza di questo paese non sostiene le politiche di questo governo”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione a Firenze in occasione dello sciopero generale.