Sciopero degli assistenti di volo: Air Canada cancella centinaia di voli

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Air Canada ha preso una decisione drastica: sospensione di tutti i voli a causa di uno sciopero indetto dagli assistenti di volo. La compagnia, che normalmente gestisce circa 700 voli al giorno verso oltre 65 paesi, ha già cancellato ben 623 voli, iniziando da venerdì sera. Che impatto ha tutto ciò sui circa 130.000 passeggeri in attesa di partire?

Cosa sta accadendo?

Il sindacato degli assistenti di volo ha avviato questo sciopero per chiedere un aumento salariale e il pagamento per il lavoro a terra, che non è retribuito, inclusi i compiti svolti durante le operazioni di imbarco. La mobilitazione ha colto di sorpresa Air Canada, che ha cercato di riprogrammare voli su aerei di altre compagnie. Ma, come spesso accade in questi casi, trovare posti disponibili si è rivelato un’impresa ardua, soprattutto in un’estate in cui la domanda di viaggi è alle stelle.

Le cancellazioni stanno avendo un impatto notevole sul mercato aereo canadese, dove Air Canada detiene oltre il 40% delle quote. In un comunicato ufficiale, la compagnia ha dichiarato di stare “lavorando senza sosta per trovare soluzioni” e per garantire il rimpatrio dei passeggeri bloccati. Ma basterà questo per rassicurare i viaggiatori preoccupati?

Le conseguenze per i passeggeri

I passeggeri colpiti dalle cancellazioni si trovano ora ad affrontare lunghe attese e incertezze. Le lamentele si moltiplicano sui social media: molti di loro denunciano la mancanza di comunicazioni chiare da parte della compagnia. Un passeggero in partenza per Toronto ha dichiarato: “Siamo stati informati all’ultimo momento e non sappiamo cosa fare ora”. È una situazione che nessuno vorrebbe trovarsi a vivere.

In risposta alle preoccupazioni, Air Canada ha attivato un servizio clienti dedicato per fornire assistenza, ma con un numero così elevato di richieste, i tempi di attesa per ottenere informazioni o riprogrammare i voli sono aumentati notevolmente. Come si può gestire una situazione del genere senza perdere la pazienza?

Contesto e sviluppi futuri

Questa mobilitazione degli assistenti di volo non è un caso isolato nel settore aereo canadese. Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi scioperi e tensioni sindacali, riflettendo un’ampia insoddisfazione tra i lavoratori del settore. Se non verrà raggiunto un accordo, è probabile che lo sciopero possa continuare e che ulteriori cancellazioni si verifichino nei prossimi giorni. Che cosa ne sarà dei viaggiatori in questo scenario in continua evoluzione?

Le autorità locali hanno avviato colloqui con i rappresentanti sindacali per cercare di trovare una soluzione rapida e ridurre i disagi per i passeggeri. Nel frattempo, gli utenti sono invitati a monitorare il sito ufficiale di Air Canada per aggiornamenti costanti. Riusciranno a trovare una via d’uscita da questa situazione critica?