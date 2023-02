Sciopero dei trasporti: disagi e ritardi in tutta Italia

Sciopero dei trasporti: disagi e ritardi in tutta Italia

Sciopero dei trasporti: disagi e ritardi in tutta Italia

Sciopero dei trasporti: disagi e ritardi in tutta Italia: l'astensione prevista è stata indetta dall’Unione Sindacale di Base-Lavoro Privato

Sciopero dei trasporti in atto per oggi, 17 febbraio, con disagi e ritardi in tutta Italia.

Il paese è semi paralizzato dalle ore del mattino con le sole fasce di garanzia ad assicurare il servizio. Da quanto si apprende quella di oggi è stata e continuerà ad essere una giornata “di passione” per i viaggiatori o quanto meno più complicata del solito. I media ricordano infatti che nelle ore odierne e fino a mezzanotte il trasporto pubblico locale sarà interessato da uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base-Lavoro Privato.

Sciopero dei trasporti: disagi e ritardi

Allo sciopero di oggi poi farà seguito il 3 prossimo marzo, un presidio davanti al ministero dei Trasporti a Roma. Ma cosa rivendicano le sigle sindacali che hanno aderito allo sciopero? “Si rivendica la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli addetti al settore, principali vittime delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”.

Quali sono le fasce orarie a rischio

E come stanno andando le cose? Si registrano forti disagi nelle grandi città e nelle aree provinciali ad alto tasso di urbanizzazione e nella maggior parte delle città bus, metro e treni sono fermi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Servizio che, come ricordano le OOSS, sarà garantito solo nelle fasce che comprendono le ore di punta, le cosiddette “fasce di garanzia”.