Sciopero del 16 gennaio a Roma: metro e bus a rischio

Primo sciopero del 2023 a Roma: si fermano per quattro ore i trasporti dell'intera rete dell'Atac, restano escluse RomaTpl e Cotral

Primo sciopero del 2023 nella capitale.

Stop di quattro ore nei trasporti. Indetto dal sindacato Faisal Confail per lunedì 16 gennaio 2023, lo sciopero prevede il blocco dei mezzi dell’intera rete Atac, che non garantiranno il regolare servizio nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 12:30.

A rischio bus, tram e metro

Anche tram e metro che rientrano nella gestione dell’Atac sono a rischio sospensione. A differenza dell’ultimo sciopero capitolino dello scorso 16 dicembre 2022 – a cui hanno partecipato anche gli operatori in regime di subaffidamento –, rimangono stavolta esclusi dallo sciopero i servizi forniti in subappalto dalle aziende di RomaTpl e Cotral (linee 021-043-77-113-246-246P-319-351-500-551-718).

A risentire del disagio causato dallo sciopero anche i servizi di ascensori, montascale e scale mobili all’interno delle stazioni della rete metroferroviaria.

Scioperi anche a Milano

Previste due manifestazioni per la giornata di venerdì 13 gennaio 2023 anche nei trasporti milanesi. Qui a fermarsi saranno i dipendenti di Movibus e Stie: il blocco dei primi dovrebbe interessare la fascia oraria compresa tra le 16 e le 20, in cui i lavoratori hanno intenzione di stanziare un presidio davanti alla sede dell’azienda a San Vittore Olona per fare eco alle richieste già avanzate.

Tra le altre, l’indennità di autosnodato, l’abolizione della terza ripresa lavorativa, il nastro lavorativo a dieci ore e il consuntivo della media lavorativa.