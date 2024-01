Sciopero di sei giorni dei medici ospedalieri in Gran Bretagna

Londra, 3 gen. (askanews) – I medici ospedalieri in Gran Bretagna incrociano le braccia per sei giorni, hanno infatti iniziato il loro sciopero consecutivo più lungo nei settant’anni di storia del Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS). I medici junior – quelli al di sotto del livello di consulente – hanno iniziato lo sciopero nell’ambito della lunga controversia salariale con il governo del Regno Unito. La protesta rischia di mettere in ginocchio il paese perchè arriva in uno dei periodi più impegnativi dell’anno per il servizio sanitario nazionale finanziato dallo stato, a causa della crescente pressione sugli ospedali per il moltiplicarsi delle malattie respiratorie invernali.

Lo sciopero terminerà martedì prossimo se prima non si arriverà a un accordo.