Sciopero generale a Ramallah in sostegno dei palestinesi di Gaza

Sciopero generale a Ramallah in sostegno dei palestinesi di Gaza

Ramallah, 18 ott. (askanews) – Saracinesche abbassate e negozi chiusi, la città di Ramallah, in Cisgiordania, si ferma per rispondere all’appello allo sciopero generale a sostegno dei palestinesi nella Striscia di Gaza. Nel mezzo della guerra in corso tra Israele e Hamas le strade sono quasi deserte nella città occupata della Cisgiordania.