La Cgil e la Uil hanno diffuso una nota con la quale, a fronte della posizione espressa dal Garante degli scioperi, hanno confermato lo sciopero generale del prossimo 17 novembre 2023.

Sciopero generale del 17 novembre 2023, la nota di Cgil e Uil: “Confermiamo la mobilitazione”

“Confermiamo la proclamazione dello sciopero generale e le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre”. È quanto si legge in una nota di Cgil e Uil con la quale è stata confermata la determinazione dei sindacati di andare avanti con la mobilitazione di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale nonostante l’intervento del Garante degli scioperi.

“Non condividiamo la decisione assunta dalla Commissione di Garanzia. Si tratta di un’interpretazione che non riconoscendo la disciplina dello sciopero generale, mette in discussione nei fatti l’effettivo esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione a tutte le lavoratrici ed i lavoratori”, hanno spiegato i sindacati.

“L’astensione del lavoro del 17 novembre non può essere interpretata in altro modo: rientra nella disciplina dello sciopero generale”, si legge nel comunicato di Cgil e Uil. “Siamo attenti e rispettosi delle regole, tanto che abbiamo richiesto noi un confronto con la Commissione che, nonostante le nostre puntuali argomentazioni, ha deciso di confermare il provvedimento”.

Secondo le sigle sindacali, inoltre, la Commissione di Garanzia non avrebbe spiegato “su quali basi normative ha deciso che non si tratta di uno sciopero generale. Confermiamo, infine, la nostra disponibilità ad aderire alle indicazioni della Commissione per il settore dei vigili fuoco e quello del trasporto aereo”.

Garante: “Non ci sono i requisiti”

Secondo quanto asserito dal Garante sugli scioperi, la mobilitazione di 24 ore dei trasporti annunciata da Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre non godrebbe dei requisiti necessari per lo sciopero generale. Di conseguenza, non può essere soggetto a deroghe dalle normative previste nel settore dei servizi pubblici.

“Lo sciopero, così come proclamato dalle Confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale, ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici (delibera n. 03/134)”, ha scritto il Garante.

In questo contesto, quindi, è stata riconfermata la richiesta già avanzata lo scorso 8 novembre di revocare la protesta nel settore aereo e dell’igiene ambientale e ridurre e modificare gli orari degli scioperi del trasporto pubblico locale, dei Vigili del Fuoco e del trasporto ferroviario, anche alla luce di altre proteste che si verificheranno in date vicine.

“La Commissione di garanzia, con la decisione assunta, non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l’osservanza delle regole che ne garantiscono il contemperamento con i diritti costituzionali della persona”, ha concluso il Garante.