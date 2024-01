Sciopero generale in Cisgiordania dopo l'uccisione del vice di Hamas

Roma, 3 gen. (askanews) – Ramallah quasi deserta, serrande abbassate e attività ferme per lo sciopero generale indetto dopo l’uccisione del numero due di Hamas, Saleh al-Aruri in un attacco a Beirut, in Libano.

Un messaggio distribuito in Cisgiordania ha anche invitato a manifestazioni e scontri con l’esercito israeliano alle ore 12 (le 11 in Italia).

La missione Onu di mantenimento della pace nel Sud del Libano (Unifil) ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per qualsiasi potenziale escalation delle tensioni a seguito dell’attacco attribuito a Israele ma non rivendicato ufficialmente dallo Stato ebraico.