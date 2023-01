Sciopero generale in Francia, scontri al corteo di Parigi

Parigi, 19 gen. (askanews) – Sono al momento una ventina i fermi a Parigi nell’ambito della manifestazione che giovedì pomeriggio ha portato in piazza circa 400mila persone. I manifestanti protestano contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron.

Centinaia di migliaia di persone hanno marciato anche in altre regioni per persuadere il governo a fare marcia indietro sulla riforma di legge per alzare l’età pensionabile legale da 62 a 64 anni.

Scontri o danni sono stati segnalati – oltre che nella capitale Parigi – anche a Lione e Rennes.