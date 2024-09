Sciopero generale in Israele contro il governo, aeroporto fermo

Tel Aviv, 2 set. (askanews) – L’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv ha sospeso le operazioni a partire dalle 8 di questa mattina a causa dello sciopero generale indetto ieri dal principale sindacato israeliano, Histadrout, per fare pressioni sul governo perchè arrivi a un accordo per il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas.

Secondo quanto riportato da Haaretz, nell’ambito della protesta gli ospedali stanno operando con un orario ridotto e molte università e banche stanno partecipando allo sciopero.