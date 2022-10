Sciopero in Francia, Melenchon (LFI): “Come un ’68 bianco”

Roma, 18 ott. (askanews) – “É un braccio di ferro con il potere, una specie di Maggio ’68 bianco’”: lo ha affermato il leader de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Melenchon, che si è unito al picchetto di sciopero organizzato alla Gare de Lyon a Parigi, mentre in Francia è una giornata di sciopero “quasi generale”, con disagi nei trasporti e nei servizi pubblici in tutto il Paese. L’inflazione e le richieste di aumenti salariali sono alla base della vertenza.

“È un braccio di ferro con il potere, una specie di Maggio 68 ‘bianco’ (perlé, sic), se volete, perché l’aggressione è talmente feroce che anche i più indifferenti si dicono ‘ma quando si fermeranno?”.

“Siamo in un momento in cui tutti i componenti del popolo francese – i lavoratori, quelli che non lo sono, chi è disoccupato, ma studia – devono fare blocco e formare questa sorta di ciò che io chiamo ‘Fronte popolare’, che significa, nei fatti, di fronte al governo che non arretra e non arretrerà di fronte a niente”, ha aggiunto.