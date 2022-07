Sciopero Lufthansa, cancellati quasi tutti i voli

Francoforte (Germania), 27 lug. (askanews) – Lunghe code e attese all’aeroporto di Francoforte: la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha dichiarato che dovrà cancellare quasi tutti i voli previsti nei suoi hub nazionali di Francoforte e Monaco di Baviera a causa di uno sciopero programmato del personale di terra. Oltre 1.000 i voli cancellati, con conseguenze per circa 134.000 passeggeri, in un’estate difficile per il trasporto aereo e nel pieno delle vacanze.

Lo sciopero dovrebbe durare fino alle 6 di mattina del 28 luglio, è stato indetto perché il personale di terra chiede un aumento di stipendio superiore a quello offerto finora dalla compagnia. La protesta è stata organizzata dal potente sindacato tedesco Verdi che rappresenta circa 20.000 dipendenti di terra di Lufthansa.