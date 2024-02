Sciopero Lufthansa in Germania: cancellati fino al 90% dei voli

Monaco di Baviera, 7 feb. (askanews) - Uno sciopero rischia di far cancellare fino al 90% dei voli Lufthansa in Germania. A protestare circa 25.000 dipendenti del personale di terra per motivi legati agli stipendi. Gli aeroporti coinvolti sono quelli di Francoforte, e quelli di Monaco, Amburgo, Ber...

Monaco di Baviera, 7 feb. (askanews) – Uno sciopero rischia di far cancellare fino al 90% dei voli Lufthansa in Germania. A protestare circa 25.000 dipendenti del personale di terra per motivi legati agli stipendi.

Gli aeroporti coinvolti sono quelli di Francoforte, e quelli di Monaco, Amburgo, Berlino e Duesseldorf, secondo la compagnia

saranno colpiti fino a 100.000 passeggeri. Lo stop durerà 27 ore, l’invito è quello di andare in aeroporto solo se il volo è confermato; anche gli sportelli per riprenotare sono chiusi a causa della protesta.

Il personale di terra di Lufthansa chiede un aumento di stipendio del 12,5% in 12 mesi e bonus una tantum per contrastare l’inflazione. La compagnia aerea afferma di aver offerto ai lavoratori aumenti per un totale di oltre il 13% nei prossimi tre anni, oltre al “pagamento di significativi bonus per l’inflazione”. Ma il sindacato ha respinto l’offerta definendola “totalmente inaccettabile”.