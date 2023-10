Sciopero in arrivo nella giornata di lunedì 9 ottobre 2023: la protesta è stata indetta da Usb per i lavoratori del trasporto pubblico locale, avrà una durata di 24 ore e riguarderà le maggior città italiane come Roma, Napoli, Milano, Firenze, Bologna e Torino. L’evento, inizialmente fissato per lo scorso verdì 29 settembre, causerà possibili disagi negli spostamenti con mezzi pubblici. Saranno coinvolti tram, metro e bus dell’intera penisola ma verranno tutelate alcune fasce orarie di garanzia.

Sciopero lunedì 9 ottobre 2023, i motivi della protesta

Nella giornata di lunedì 9 ottobre 2023, l’Unione sindacale di base (Usb) con l’adesione di Usb Ps e Fisi ha indetto uno sciopero generale di 24 ore che riguarderà il settore dei trasporti pubblici locali e nazionali. I sindacati hanno riferito che l’iniziativa “rivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora”. Lo sciopero, che coinvolgerà sia i settori pubblici che privati, interesserà l’intero Paese, con particolare attenzione alle grandi città come Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna e Firenze.

Sono previste, poi, manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. La mobilitazione è stata ufficializzata dopo il rinvio che era già stato fissato al 29 settembre, dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che aveva ridotto lo sciopero a sole quattro ore.

Nella giornata di martedì 10 ottobre, inoltre, ci sarà uno sciopero dei taxi dell’Usb insieme ad altre sigle sindacali per protestare contro il nodo licenze.

Sciopero lunedì 9 ottobre 2023 a Milano: fermi Atm e Trenord

A Milano, lo sciopero di lunedì 9 ottobre comporterà la cancellazione di numerose corse Atm e Trenord. A partire da mezzanotte alle 23:59, il personale del gestore dell’infrastrutture FERROVIENORD S.p.A. potrebbe aderire alla mobilitazione.

In particolare, è stato riferito che il servizio di trasporto pubblico sarà sospeso dalle ore 00:01 alle 05:26, dalle 08:31 alle 12:29 e dalle ore 15:31 fino a fine servizio.

Stop dei mezzi pubblici a Torino, Bologna e Ferrara

A Torino, lo sciopero causerà variazione nelle corse di autobus, tram, metropolitana e mezzi SFM gestite da GTT (Gruppo Torinese Trasporti).

Per quanto riguarda, il servizio urbano – suburbano – metropolitana e centri di servizi al cliente sarà fermo dalle 00:01 alle 05:59, dalle ore 09:01 alle ore 11:59 e dalle 15:01 a fine servizio.

Il servizio extraurbano e servizio ferroviario Sfm A – Venaria-Aereoporto-Ceres sarà fermo dalle ore 08:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio.

A Bologna e Ferrara, invece, lo stop riguarderà le fasce orarie comprese dalle 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio. Rispetto al servizio scolastico, la sospensione sarà attiva dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 fino a fine servizio.

Sciopero lunedì 9 ottobre 2023 a Napoli e a Roma

Con lo sciopero del 9 ottobre, a Napoli è prevista l’interruzione del servizio di trasporto pubblico offerto da ANM, EAV e SIPPIC Funicolare.

Per quanto riguarda la ANM, saranno sospese le corse dalle ore 05:30 alle ore 08:30, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Gli stessi orari valgono anche per la SIPPIC Funicolare.

A Roma, lo sciopero di lunedì 9 ottobre 2023 imporrà lo stop del servizio diurno dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio.

La situazione a Firenze

In Toscana, lo sciopero si contraddistinguerà per la cancellazione di numerose corse di bus non solo a Firenze ma anche nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

In particolare, per quanto riguarda la città di Firenze, è stato riferito lo sto dalle ore 00:01 alle ore 04:14, dalle ore 08:15 alle ore 12:29 e dalle 14:30 fino a fine servizio.