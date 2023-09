Sciopero Nazionale dei mezzi: nel dettaglio le fasce orarie garantite per città

Una vasta protesta nazionale di 24 ore coinvolge numerose città italiane, organizzata dai sindacati Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Faisa Confail. La richiesta principale dei manifestanti riguarda un incremento salariale di 300 euro e una diminuzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Sciopero nazionale dei mezzi di trasporto: durata 24 ore

In questa giornata, si svolge uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale impiegato nel trasporto pubblico locale in varie città italiane, da Roma a Milano. La protesta è stata organizzata da diverse sigle sindacali, tra cui Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Lo sciopero causerà disagi significativi in tutto il Paese, poiché influenzerà diversi aspetti dei servizi di trasporto. È importante notare che le fasce orarie coinvolte possono variare da una città all’altra, quindi è essenziale essere informati sui dettagli specifici relativi alle aree interessate.

Nel dettaglio, le fasce orarie garantite per città

Nel dettaglio: Sciopero a Roma (8:30-17:00 e 20:00-fine servizio) con alcune stazioni metro chiuse. A Milano coinvolgerà i mezzi Atm e si svolgerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio.A Napoli il servizio è garantito solo fino alle 8.30 e tra le 17 e le 20. A Firenze sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. A Genova i mezzi circoleranno dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle 20.30, mentre il servizio di trasporto provinciale è garantito dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17 alle 20. A Torino il Gruppo torinese trasporti (Gtt) garantirà il servizio solo dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.A Bologna saranno garantite le corse solo dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, fino alle ore 8.15 del mattino e fino alle 19.15 di sera.