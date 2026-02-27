Sciopero nazionale dei trasporti colpisce Roma e regioni limitrofe

Sciopero nazionale dei trasporti paralizza Roma stamattina

I fatti

I fatti sono questi: i principali sindacati del settore hanno proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti, avviato alle 00:00 e concentrato nella mattinata odierna. L’agitazione interessa metropolitane, bus e treni regionali a Roma e nelle province limitrofe. La protesta è motivata da modifiche contrattuali e da richieste di maggiori garanzie occupazionali per il personale.

Le conseguenze

Le linee metropolitane registrano corse ridotte e code alle stazioni. I pendolari segnalano cancellazioni, ritardi e convogli affollati. Il Comune ha attivato servizi sostitutivi e indicato corse minime garantite su tratte strategiche.

Per i punti nodali sono stati organizzati servizi navetta. Le autorità locali riservano priorità ai mezzi di soccorso. Secondo fonti ufficiali, gli aggiornamenti sono forniti sui canali istituzionali.

Cosa succede ora

I settori più colpiti sono il trasporto urbano e i collegamenti regionali verso le aree industriali. Aziende e scuole segnalano difficoltà organizzative. I sindacati mantengono alta la pressione e hanno convocato assemblee nel pomeriggio.

Ultimo fatto rilevante: è prevista una riunione tra sindacati e rappresentanti del ministero dei Trasporti per oggi pomeriggio, incontro che potrebbe definire la durata dell’agitazione.