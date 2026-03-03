Sciopero nazionale dei trasporti: impatto e servizi garantiti

I fatti sono questi: Sindacati confederali hanno indetto uno sciopero nazionale dei trasporti che, oggi 3 marzo 2026, blocca treni, autobus e metropolitane. L’azione partiva questa mattina a Roma, Milano e Napoli e riguarda le principali città italiane. Secondo fonti ufficiali, la mobilitazione è stata proclamata per protestare contro i tagli al personale e le condizioni di lavoro ritenute insostenibili, causando forti disagi ai pendolari.

Servizi garantiti e disagi

Le aziende di trasporto hanno diffuso elenchi di treni garantiti e fasce orarie di servizio minimo. Nelle città le metropolitane operano a singhiozzo e gli autobus circolano con corse ridotte. Le stazioni principali registrano code e cancellazioni. Confermano dalla questura misure di ordine pubblico nelle aree di maggiore affluenza. I servizi di trasporti regionali segnalano ritardi fino a diverse ore; le autorità invitano a consultare i siti ufficiali per aggiornamenti.

Reazioni e prossimi sviluppi

I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo per negoziare contratti e nuove assunzioni, mentre il ministero dei Trasporti ha convocato una cabina di crisi. Nelle prossime ore è atteso un vertice tra le parti per valutare misure e ripercussioni. L'obiettivo è contenere disagi e garantire i servizi essenziali.

Sono previsti possibili presidi nelle aree delle principali stazioni. Rimane attivo il monitoraggio in tempo reale sull'impatto per i servizi di emergenza e i trasporti locali. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti sui canali istituzionali. È atteso un nuovo aggiornamento nelle prossime ore.