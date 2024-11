Sciopero, Orlando (Pd): Salvini ha alzato la posta e ha perso

Genova, 29 nov. (askanews) – “Questo sciopero è una doppia risposta alle politiche economiche, alla mancanza di un progetto per il futuro del Paese e al tentativo di mettere in discussione il diritto di sciopero, che è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Salvini ha voluto alzare la posta e ha perso perché i cittadini, i lavoratori hanno risposto in modo univoco: il diritto di sciopero è una leva essenziale per migliorare la democrazia e il fatto che sia messo in discussione è un segnale bruttissimo a cui questa piazza ha risposto”. Lo ha detto l’ex ministro dem Andrea Orlando, commentando lo sciopero generale di oggi a margine della manifestazione organizzata da Cgil e Uil a Genova.