Sciopero per Gaza, il corteo a Genova, Staccioli(Usb): è solo inizio

Genova , 22 set. (askanews) – A Genova oltre cinquemila persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato al corteo organizzato nell’ambito dello sciopero generale nazionale per Gaza e in sostegno della Global Sumud Flotilla proclamato da Usb. Il corteo, aperto da uno striscione con scritto “Stop ai traffici di armi nei porti”, è partito dai varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno che questa mattina sono stati bloccati da un presidio di lavoratori e cittadini.

“Oggi 500 mila persone – ha detto Francesco Staccioli del direttivo di Usb – sono scese in piazza in 65 città italiane. Sono stati bloccati tutti i principali porti d’Italia, il 90% del trasporto pubblico si è fermato e il 50% delle ferrovie, si sono chiuse scuole e università e grazie a quello che è iniziato in questa città”. “Noi siamo pronti a bloccare – ha aggiunto – questo è solo l’inizio”. Il corteo, dopo aver attraversato il porto del capoluogo ligure, si concluderà nella centralissima piazza De Ferrari.