Sciopero Trenord 23 giugno 2023: orari, treni soppressi, fasce di garanzia

Trenord si ferma nella giornata di venerdì 23 giugno 2023. I sindacati hanno confermato la protesta. Scopriamo insieme gli orari dello stop e le fasce garantite.

Trenord si ferma nella giornata di venerdì 23 giugno 2023, come confermato dai sindacati. I sindacati Uilt Uil, Fast, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie hanno annunciato uno sciopero dei ferrovieri di Trenord per la giornata di venerdì 23 giugno 2023. Le ragioni riguardano “l’aumento del costo della vita in atto” così come “sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”, hanno spiegato.

L’azienda ha fatto sapere che lo stop potrà riguardare il personale dalle 09:01 alle 16:59. Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio su tutte le direttrici della Lombardia.

i treni già in corso di viaggio alle ore 09:00, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00, termineranno regolarmente la corsa;

i treni con orario di partenza antecedente alle ore 09:00, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10:00, potrebbero essere cancellati;

i treni con partenza tra le ore 09:01 e le 16:59 potrebbero essere cancellati.

Potranno essere coinvolti nello sciopero anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”. Per il solo servizio aeroportuale saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra: