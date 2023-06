I sindacati Uilt Uil, Fast, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie hanno fatto sapere che nella giornata di domani, venerdì 23 Giugno, avrà luogo un nuovo sciopero di Trenord in Lombardia.

Trenord, in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio domani

La società ha fatto sapere che lo sciopero avrà inizio domani alle ore 9 per terminare alle 17: “Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio su tutte le direttrici della Lombardia. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero.” I treni già in corsa alle ore 9 e che termineranno la loro corsa entro le 10 non saranno interessati dallo sciopero, mentre potrebbero esserci cancellazioni per i treni che non saranno ancora giunti a destinazione entro le 10.

L’avviso di Trenord

Inoltre, Trenord fa sapere che : “Potranno essere coinvolti anche i collegamenti aeroportuali ‘Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto‘ e ‘S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona‘. Per il solo servizio aeroportuale saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1-T2 , Stabio e Malpensa Aeroporto T1- T2 per la linea S50.”