Lo sciopero di venerdì 26 maggio 2023 indetto da Usb e al quale parteciperanno scuola e trasporti coinvolgerà le maggior città italiane come Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino. L’evento causerà possibili disagi soprattutto negli spostamenti con mezzi pubblici. Saranno coinvolti tram, metro e bus dell’intera penisola ma verranno tutelate alcune fasce orarie di garanzia.

Sciopero venerdì 26 maggio 2023, i motivi della protesta

Nella giornata di venerdì 26 maggio 2023, l’Unione sindacale di base (Usb) con l’adesione di Usb Ps e Fisi ha indetto uno sciopero generale di 24 ore che riguarderà il settore dei trasporti pubblici locali e nazionali e della scuola di ogni ordine e grado. I sindacati hanno riferito che l’iniziativa “rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli”. Lo sciopero non riguarderà i servizi essenziali delle zone dell’Emilia-Romagna che sono state colpite dall’alluvione. Nelle altre Regioni, invece, coinvolgerà sia i settori pubblici che privati. Lo sciopero interesserà, quindi, l’intero Paese, con particolare attenzione alle grandi città come Milano, Torino, Roma, Napoli e Firenze.

Sciopero venerdì 26 maggio 2023 a Milano: fermi Atm e Trenord

A Milano, lo sciopero di venerdì 26 maggio comporterà la cancellazione di numerose corse Atm e Trenord. A partire da mezzanotte alle 23:59, il personale del gestore dell’infrastrutture FERROVIENORD S.p.A. potrebbe aderire alla mobilitazione. L’adesione all’iniziativa sindacale potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria delle seguenti linee: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord; Brescia/Iseo – Edolo; Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da FERROVIENORD, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia e i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Trenord ha riferito che i treni in programma nelle fasce orarie 06:00-09:00 e 18:00-21:00 sono stati inclusi nella lista dei treni garantiti. Inoltre, è stato riferito che “dalle 21 sulle linee a gestione esclusiva FERROVIENORD S.p.A. e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio”.

Per quanto riguarda metro, bus e tram Atm e Agi, è stato riferito che le metropolitane saranno garantite per tutta la giornata ma le corse potranno subire variazioni dopo le 18:00.

Bus, filobus e tram non saranno garantiti tra le ore 08:30 e le ore 15:00 e dopo le ore 18:00.

La funicolare Como-Brunate, sempre gestita da Atm, potrebbe essere soggetta a interruzioni del servizio tra le ore 08:30 e le ore 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.

Infine, sono previsti ritardi e cancellazioni per le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus tra le 08:45 e le 14:59 e dopo le 18:00.

A Torino annunciate variazioni nella rete di trasporti GTT

A Torino, lo sciopero causerà variazione nelle corse di autobus, tram, metropolitana e mezzi SFM gestite da GTT (Gruppo Torinese Trasporti).

Per quanto riguarda tram e autobus per il trasporto urbano e suburbano, lo sciopero durerà fino alle 06:00, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 fino a fine servizio. I trasporti saranno garantiti dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

Per la metropolitana Torino, lo sciopero durerà fino alle 06:00, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 fino a fine servizio. I trasporti saranno garantiti dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

Per le linee extraurbane e il treno SFM-A, lo sciopero durerà dalle 08:00 alle 14:30 e dalle 17:30 a fine servizio. I trasporti extraurbani garantiti lo sciopero durerà da inizio servizio alle 08:00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per le ferrovie SFM, lo sciopero per il treno SFM1 Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) durerà da inizio servizio alle 06:00, dalle 09:00 alle 18:00 e dalle 21.00 a fine servizio. I treni saranno garantiti dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Roma non aderisce alla mobilitazione sindacale

A Roma, lo sciopero di venerdì 26 maggio 2023 non dovrebbe causare il blocco di bus, metro e tram. Roma Servizi per la Mobilità, infatti, ha riferito che il servizio sarà “regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral”.

Sciopero Sciopero venerdì 26 maggio 2023 a Napoli: fasce di garanzia ANM e EAV

Con lo sciopero del 26 maggio, a Napoli è prevista l’interruzione del servizio di trasporto pubblico offerto da ANM e EAV.

Per quanto riguarda le linee di superfice (tram, bus, filobus), il servizio è garantito dalle ore 05:30 alle ore 08:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

In relazione alla Metro Linea 1, la prima corsa del mattino in partenza da Piscino è prevista alle ore 06:30 mentre da Garibaldi è prevista alle ore 07:10. In caso di adesione, l’ultima corsa del mattino in partenza da Piscinola sarà alle ore 09:10 e da Garibaldi alle ore 09:10. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:03 e da Garibaldi alle ore 17:43. L’ultima corsa serale, infine, è garantita da Piscinola alle ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Per la funicolare, a Mergellina, Centrale e Montesanto l’ultima corsa del mattino è garantita alle ore 09:20. Il servizio verrà ripristinato con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00 mentre l’ultima corsa serale sarà alle ore 19:50.

L’impianto di Chiaia rimarrà chiuso.

La protesta in Toscana

In Toscana, lo sciopero si contraddistinguerà per la cancellazione di numerose corse di bus non solo a Firenze ma anche nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, secondo quanto riferito da Autolinee Toscane (ex Ataf). In questo contesto, le fasce orarie durante le quale gli autisti non garantiranno il servizio di trasporto pubblico saranno dalle ore 00:01 alle ore 04:14, dalle ore 08:15 alle ore alle ore 12:29 e dalle 14:30 a fine servizio. Le fasce di garanzia saranno quindi comprese tra le 04:15 e le 08:14 e tra le 12:30 e le 14:29.

Sciopero venerdì 26 maggio 2023: stop anche per Italo e Trenitalia

Infine, per quanto riguarda l’alta velocità, lo sciopero di venerdì 26 maggio 2023 riguarderà anche Italia e Trenitalia.

Sul sito di Italo, è stata pubblicata la lista dei treni garantiti per la giornata.

Trenitalia, invece, ha riferito che dalle ore 09:00 alle ore 17:00 i treni potranno subire cancellazioni o variazione, a eccezione dell’Emilia-Romagna. Al momento, non sono prevista variazioni per i treni a lunga percorrenza ma l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni sulle modifiche al servizio possono essere monitorate tramite l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, il numero verde gratuito 800 89 20 21 e nelle biglietterie o presso il personale di assistenza clienti.