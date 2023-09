Il terribile caso di cronaca era avvenuto lo scorso giovedì a Roma, in zona Quarticciolo. Un clandestino indiano arrivato da poco in Italia aveva tentato di scippare una donna di 90 anni. L’uomo, di nome Arshdeep Singh, era stato linciato da sette persone e il video dell’aggressione aveva iniziato a girare sui gruppi WhastApp.

Scippatore arrestato al Quarticciolo, il clandestino arrestato e rilasciato: “Denuncio tutti”

Alcune persone aveva filmato la scena da un terrazzo. Il 36enne indiano Arshdeep Singh si trovava coinvolto in un’aggressione ai suoi danni da parte di 7 persone. Un vero e proprio linciaggio durato circa due minuti e avvenuto in pieno giorno nel bel mezzo della strada senza che nessuno intervenisse. Secondo una prima ricostruzione, pare che il 36enne si fosse recato in zona in cerca di droga, ma non avendo soldi per pagarla si era lanciato in un tentativo di scippo. Il suo obiettivo era una catenina al collo di una donna di 90 anni, ma l’aggressione dei 6 uomini gli ha impedito di proseguire nel suo piano. L’indiano è stato arrestato dai carabinieri per tentativo di furto.

Il grido dello scippatore: “Denuncio chi mi ha picchiato”

L’uomo è stato rilasciato poche ore dopo il suo arresto e il ‘Corriere della Sera’ ne ha riportato le parole: “Denuncio chi mi ha picchiato“. I carabinieri utilizeranno le immagini del video diventato cirale tra i gruppi WhatsApp per provare ad identificare il branco.