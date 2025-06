Sciuto (Polimi): transizione sia un beneficio e non un costo

Mantova, 14 giu. (askanews) – “Le università sono nelle città, lavorano con i territori e sono un punto di riferimento. La transizione ecologica è qualcosa che bisogna fare sia all’interno sia lavorando con i territori. Per esempio a Milano abbiamo creato comunità energetiche, stiamo collaborando per supportare il comune di Milano, ma anche il comune di Mantova, nel riuscire a fare una transizione ecologica giusta, ossia che non vada a impattare sui cittadini dal punto di vista economico.

Possa essere solo un beneficio e non un costo”. Lo ha detto Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, intervistata da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.

“Noi siamo qui a Mantova con un polo che forse è anche il più grande tra le università che sono qui, abbiamo più di 500 studenti e più della metà sono stranieri – ha proseguito la rettrice del Politecnico di Milano -. Pensiamo che lavorare con i territori fondamentale per far aumentare il livello della formazione non solo dei nostri ragazzi, ma anche attraendo ragazzi dall’estero sperando poi che rimangano anche in Italia a lavorare”.