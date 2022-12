Scivola sul ghiaccio: uomo rimane paralizzato

Nel South Yorkshire (Regno Unito), un 59enne di Doncaster ha avuto un incidente mentre tornava a casa dopo aver guardato in un pub la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio tra l’Inghilterra e la Francia: l’uomo è rimasto semiparalizzato e non si esclude il rischio che possa non tornare più a camminare.

Aveva sconfitto il cancro

Si chiama Neil Tracey l’uomo che, dieci giorni fa – precisamente lo scorso 10 dicembre –, è scivolato su una lastra di ghiaccio sul viale di fronte alla sua abitazione riportando una grave compressione al midollo spinale. Era a qualche metro dalla porta di casa quando la sfortuna, per la seconda volta dopo aver sconfitto il cancro, ha deciso di non dargli tregua, colpendolo nuovamente. «Aveva le mani in tasca perché aveva freddo, non ha avuto modo di attutire la caduta e ha sbattuto anche la testa contro il muro» ha spiegato il nipote.

La diagnosi dei medici

Nessuna certezza sulla possibilità che possa tornare a camminare o anche solo a muoversi di nuovo, i medici non sono sicuri dell’entità delle ferite che Neil ha riportato e non c’è alcuna sicurezza che l’operazione chirurgica e la riabilitazione possano bastare a ridargli la mobilità e l’uso delle gambe. Per i prossimi mesi l’uomo rimarrà ricoverato in ospedale, in attesa che il quadro clinico si delini anche sulla base delle risposte che il corpo darà nel corso dei giorni.