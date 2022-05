Scivolone di Iva Zanicchi a Storie Italiane: “Ho il giardino pieno di uccelli”

Una gaffe di Iva Zanicchi pronunciata nello studio di Storie Italiane non è passata inosservata. Le reazioni sono state immediate.

La cantante Iva Zanicchi nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda lunedì 16 maggio è stata protagonista di una simpaticissima gaffe che ha subito scatenato reazioni immediate tra il pubblico. La conduttrice Eleonora Daniele aveva infatti dedicato ampio spazio all’Eurovision Song Contest di Torino che si è appena concluso e per l’occasione aveva invitato vari cantanti: è stato allora che è successo l’inaspettato.

Gaffe di Iva Zanicchi a Storie Italiane. La reazione di Eleonora Daniele

Tutto ha avuto inizio da una domanda “apparentemente” innocua fatta dalla conduttrice Eleonora Daniele che ha chiesto: “Scusate, ho sentito un cinguettio, da dove è arrivato? Dal giardino della Zanicchi?”. La cantante ha immediatamente risposto: “Può essere, perché io ho il giardino pieno di uccelli…”. Annalisa Minetti, seppure in modo scherzoso, l’ha canzonata: “Beh, detta così Iva… beata te!”.

Iva Zanicchi: “Non cominciamo eh…”

Non appena Iva Zanicchi si è resa conto di ciò che ha detto ha replicato: “Non cominciamo eh, io ormai non posso più pronunciare in tv la parola uccelli […] ho il giardino pieno di volatili”.

La conduttrice Eleonora Daniele le ha infine risposto con ironia citando il verso di una nota canzone: “Dovremmo risponderti con la famosa canzone di Rosanna Fratello “Sono una donna non sono una santa”.