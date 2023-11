Sclerosi multipla, Loizzo: 'mozione per telemedicina a livello nazionale'

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – “A partire dagli interessanti risultati del progetto EcoSM illustrati oggi, ho presentato una mozione che ha l’obiettivo di promuovere la discussione e impegnare il Governo ad adottare una serie di azioni che, a partire dall’esempio della Sclerosi multipla, possano rendere la telemedicina applicabile in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La discussione è prevista nei primi mesi del 2024”. Così la deputata Simona Loizzo, della Commissione Affari Sociali della Camera e presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla sanità digitale e le terapie digitali, intervenendo questa mattina a Roma, all’evento ‘L’utilizzo degli strumenti di telemedicina nei percorsi e nei modelli di gestione delle persone con sclerosi multipla’, promosso all’interno del progetto EcoSM (Ecosistema digitale di assistenza e monitoraggio del paziente con sclerosi multipla), realizzato grazie alla collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin), l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e Biogen Italia.

"La digitalizzazione della sanità – sottolinea Loizzo – rappresenta oggi la vera sfida per la trasformazione del nostro servizio sanitario e a questo sono dedicati anche parte degli investimenti del Pnrr. Come presidente dell’Intergruppo parlamentare Sanità digitale ritengo fondamentale accompagnare questa transizione partendo dall’ascolto dei bisogni concreti di pazienti, clinici e di tutti gli attori che lavorano in questo mondo per raccogliere le necessità ed intervenire per colmare i gap oggi esistenti: attrezzature, tariffazione adeguata, organizzazione e formazione”.